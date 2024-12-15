شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء نبيل الحلفاوي من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل أسرة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي مراسم العزاء بعد غدٍ الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، الفنان الكبير الراحل نبيل الحلفاويحرص كل من الفنان أشرف زكى وأحمد بدير ومحمود سعد.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى

شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس.