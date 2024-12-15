شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قصر عابدين لعرض إنجازاتها خلال عام 2024 ورؤيتها في عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات بحضور والسفيرة نبيلة مكرم، والفنان هاني رمزي والفنانة ماجدة زكي والفنانة إلهام شاهين وعدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة، كما تقدم الاحتفالية الفنانة لقاء سويدان.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم بدأت فقرة كورال سانت جوزيف للاحتفال بأعياد الكريسماس.

ومن المقرر خلال الاحتفالية توقيع مؤسسة راعي مصر العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر.

ويحيي الفنان الكبير تامر عاشور في الختام حفلا غنائيا بالقصر ويقدم عاشور خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور

و تذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.



احتفالية راعي مصر عضو التحالف الوطني بقصر عابدين