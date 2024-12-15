بدء حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور ياسين التهامى وغادة جبارة وأيمن الشيوى

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القاهرة - سامية سيد - بدأ بمسرح السامر بالعجوزة حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان فنون الأداء بحضور رئيس المهرجان الشرفي المخرج أحمد البوهى ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والفنان أيمن الشيوى والفنانة سميرة عبد العزيز والشيخ ياسين التهامي والمخرج أحمد حسن، وبدأ الحفل بفقرة غنائية لعدد من أغاني التراث وفقرة من فن التنورة وفقرة لفن العرائس لأوبريت الليلة الكبيرة.

ومن المكرمين فى حفل الافتتاح كل من ​الشيخ والمنشد ياسين التهامي و​الفنان الدكتور سامي عبد الحليم و​المخرج الراحل صلاح السقا و​الفنان محمود رضا و​المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي و​أستاذ الأدب الشعبي د. سميح شعلان.



بدء حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي وغادة جبارة وأيمن الشيوى



بدء حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي



افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي وغادة جبارة وأيمن الشيوى



بدء حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي وغادة جبارة وأيمن الشيوى



بدء حفل افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي وغادة جبارة وأيمن الشيوى



افتتاح مهرجان فنون الأداء بحضور الشيخ ياسين التهامي

وقد تم الإعلان عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية في بيان سابق للمهرجان، وتضم اللجنة كلاً من الأستاذ الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

يتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

يدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه البلاد.