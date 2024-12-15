شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير بدورته السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير حفل افتتاح دورته السادسة مساء غد الإثنين بدر الأوبرا المصرية، والذي ستستمر فعالياته حتى يوم 21 ديسمبر.

وتاتي الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام بعدد من الفعاليات الفنية ، من بينها الماستر كلاس، والعرض الأول لعدد من الافلام القصيرة العالمية، بالأضافة الى خمس مسابقات فى مجالات فنية مختلفة.

وأوضحت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، أن عروض الأفلام ستكون خلال أربع أيام من فعاليات المهرجان، بداية من يوم 17 ديسمبر وحتى 20 من نفس الشهر، والتي تضم عددا من الأفلام الدولية مثل مصر وفلسطين ولبنان والمغرب وسوريا والبحرين والصين وفرنسا وغيرها، وستعرض داخل سينما الهناجر، منوها عن أن جميع أفلام المهرجان مجانية، والدخول بأسبقية التواجد.

وتضم الدورة السادسة عدد من الأفلام المميزة، حيث يعرض فيلم "برتقالة من يافا" للمخرج الفلسطيني محمد المغني ضمن المسابقة الدولية، والفيلم حاصل على جوائز عديدة ومن ضمنها الجائزة الكبرى أفضل فيلم دولي فى مهرجان "كليرمون فيران" في فرنسا.

ويعرض المهرجان هذا العام الفيلم المصري "أروح لفين" للمخرج عز الدين الفقى بعرضه العالمي الأول ضمن المسابقة المصرية، ويعرض الفيلم اللبناني "Far From It" للمخرج Mario Ghabali ضمن المسابقة الدولية، كما يعرض الفيلم المصري "كعب عالى" للمخرج مهند الكاشف بالمسابقة الدولية، والفيلم المصري "دم فاسد" للمخرج طارق الشربيني ضمن المسابقة المصرية .

أما عن مسابقات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، فتضم مسابقة أفلام الشباب والطلبة والتى تمنج جوائزها باسم رائد السينما المصرية "محمد بيومى"، والتى تتكون من كل من الممثل والمنتج الدكتور عاطف عبد اللطيف - الفنان عمرو القاضى وVFX Production Director محمد عطوة.

ومسابقة أفضل مخرجة مصرية والتى تحمل اسم رائدة السينما المصرية عزيزة أمير، والتى تتكون من كل من الدكتورة إيمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما - النجمة حورية فرغلي والدكتورة ميرفت أبوعوف.

ومسابقة الأفلام المصرية، والتى تتكون من المخرج سعيد حامد - مديرة التصوير نانسي عبد الفتاح - المنتج شريف فتحي، ومسابقة الأفلام الدولية والتى تتكون من كل من المخرج أمير رمسيس - النجمة بشرى والمنتجة السينمائية شاهيناز العقاد، بالإضافة إلى مسابقة الأفلام الوثائقية والتى تتكون من مدير التصوير د/حسين بكر - المنتج السينمائى معتز عبد الوهاب - المخرج عمرو بيومى.

أما عن جدول فعاليات الماستر كلاس، والمقام بقاعة سينما مركز الحضارة فتبدأ فعالياته من يوم الثلاثاء بمحاضرة عن العناصر الفنية في إخراج الفيلم القصير لـجيهان إسماعيل، وكيفية تصميم وتنفيذ المنظر السينمائي الخاص بالفيلم التسجيلي والقصير للدكتورة مروة عزب، أما يوم الأربعاء فتاتي محاضرة دور التكنولوجيا والمؤثرات البصرية في صناعة الأفلام المصرية والعالمية لـ أحمد شحاتة.

وتقام يوم الخميس محاضرة بعنوان تحليل الفيلم السينمائي لـ محمود عبد الشكور، والمراحل المعيارية لصناعة الفيلم السينمائي (الدورة الفنية للفيلم) لـمحمد المغربي، أما عن يوم الجمعة فتاتي محاضرة فرص الدعم للمشروعات الثقافية رامي دسوقي إتقان التمثيل امام الكاميرا للأفلام القصيرة لـهاني طاهر .

ويقيم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السادسة، ندوة للنجم خالد النبوى يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، وندوة للسيناريست تامر حبيب يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل بمركز الإبداع الفني، والتي يديرهما الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين.

ويكرم مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، النجمة ناهد السباعي والممثل الفلسطيني كامل الباشا ومهندس الديكور أنسى أبو سيف بحفل افتتاح دورته السادسة، ومنحهما البرج الذهبي عن مشوارهم الفني، ويقدم الحفل الإعلامية مها الصغير.



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



تكريم كامل الباشا فى مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



بشرى وأمير رمسيس