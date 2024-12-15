شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاضل وإنعام سالوسة وصبري فواز وحمزة العيلي فى جنازة نبيل الحلفاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج محمد فاضل والفنان صبري فواز والفنانة ندا موسى والفنان حمزة العيلي على المشاركة فى جنازة الفنان نبيل الحلفاوي، كما حضرت الفنانة إنعام سالوسة وحرصت على المشاركة فى الجنازة والفنان أحمد سلامة وسامح الصريطي.

وحرص الفنان عمرو يوسف والفنان محمد محمود عبد العزيز ودياب وأكرم حسني على حضور جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، كما حضر أيضًا الفنان إيهاب فهمي ومحمود البزاوي وغيرهم من النجوم.

وقد حرص الفنان أحمد السعدني والفنانة دنيا سمير غانم والفنانة هناء الشوربجي والفنانة عفاف مصطفى وابنتها ياسمين رحمي بالإضافة للفنانة مريم الهن على حضور مراسم جنازة تشييع جثمان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي.

كما حرصت الفنانة هنادي مهنا وأيتن عامر ومحمود حجازي على المشاركة بجنازة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي والتي يتم تشييعها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، أيضًا حرص أشرف ذكى وأحمد بدير ومحمود سعد على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان نبيل الحلفاوى داخل مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس .



