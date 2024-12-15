شكرا لقرائتكم خبر عن 174 ألف تغريدة وانطلق من 2011.. جولة فى حساب نبيل الحلفاوى على موقع X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل النجم نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

وكان النجم الراحل نبيل الحلفاوى من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى فهو ليس أهلاويًا عاديًا، وإنما من أكثر الأهلاوية انتماءً وإخلاصًا، وتحول إلى قيمة ورمز وعمدة الأهلاوية على السوشيال ميديا، موقع إكس "تويتر سابقاً".

وانضم نبيل الحلفاوى، إلى عالم تويتر في أبريل 2011، ووثق حسابه ولديه 7 ملايين متابع، ويتابع 300 شخص فقط، وغرد 174 ألف تغريدة، ويصف نفسه على الحساب "هارب إلى هنا من الضغوط والمعاناة فلا يزعجنك ما قد تراه انشغالاً بما لا يستحق".

كما أنه مثبت تغريدة لا يعدلها أبدًا، وهى: "لايستدرجنك أحد لمهاترات.. احترم من يختلف بموضوعية.. ولكن تجاهل سيئ النية.. لا ترد على شتام.. لا تجادل ضحايا الغيبوبة.. لا تشرح بديهيات.. اشتر نفسك".



نبيل الحلفاوى على تويتر

و النجم نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".