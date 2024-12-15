شكرا لقرائتكم خبر عن هنادي مهنا وأيتن عامر ومحمود حجازي فى جنازة نبيل الحلفاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة هنادي مهنا، وآيتن عامر ومحمود حجازي على المشاركة بجنازة الفنان الكبير نبيل الحلفاوي والتي يتم تشييعها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

أيضًا حرص أشرف زكى وأحمد بدير ومحمود سعد على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان نبيل الحلفاوى.

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

شارك في العديد قدم العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس .



جنازة نبيل الحلفاوي



جنازة الفنان نبيل الحلفاوي



محمود حجازى من جنازة نبيل الحلفاوي



أيتن عامر في جنازة نبيل الحلفاوي



أحمد بدير في جنازة نبيل الحلفاوي