شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي لـ"الخليج 365": وفاة نبيل الحلفاوي خسارة فادحة.. كان فنانا حقيقيا والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة نادية الجندي لـ"الخليج 365"، تعليقًا على رحيل الفنان القدير نبيل الحلفاوي، إنها حزينة جدًا على رحيله، مشيرة إلى أنهما عملا سويًا وكان فنانًا حقيقيًا ملتزمًا ومحترمًا وقديرًا.

وأشارت نادية الجندي إلى أن نبيل الحلفاوي فنان لا يعوض ورحيله خسارة فادحة للفن، مقدمة التعازي لأسرته وليد وخالد وزوجته ولجمهوره في مصر والعالم العربي، واختتمت حديثها بأنها تعزي نفسها أيضًا على فقدانه وأنها حزينة بشدة على رحيله، داعية الله عز وجل أن يرجمه ويصبر كل مجبيه على فراقه.

ورحل منذ قليل الفنان القدير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفى.

وكان آخر ظهور الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

ومنذ 2022 كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى، يكتفى بالظهور فقط على حسابه على تويتر، وكتابه التغريدات وكان من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980