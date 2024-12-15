شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق إلى إيلات ورأفت الهجان والعميل رقم 13.. أعمال صنعت نجومية نبيل الحلفاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض داخل أحد المستشفيات، وقدم العديد من الأعمال المميزة في السينما والتليفزيون والمسرح وكان لها مكانة كبيرة في تاريخ الفن المصري وهى أعمال صنعت نجوميته قدمها بأداء تمثيلي احترافي.

الفنان نبيل الحلفاوي قدم الكثير في السينما والدراما المصرية، وكان له أدوار حققت نجاحًا كبيرًا وصنعت نجوميته فلا ننسى أبدًا دور "نديم هاشم – قلب الأسد" في مسلسل "رأفت الهجان"، ولا ننسى دوره الكبير الفيلم الحربى "الطريق إلى إيلات" وإتقانه في أدائه وكأنه حقيقة وليس تمثيلاً، ورغم إتقانه في الأدوار الوطنية فقد الدراما بأشكالها المختلفة وبرع فيها ولا ننسي أبدًا دوره بشكله الكوميدى الاجتماعى في فيلم "العيمل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي.

نبيل الحلفاوي أو كما يلقب بـ "القبطان" من مواليد حى السيدة زينب بالقاهرة، له الكثير من الأعمال في السينما والتليفزيون والمسرح جعلت له مكانة كبيرة في مجال التمثيل كما أنه كان يتميز بالثقافة الكبيرة فضلاً عن أنه من محبى كرة القدم خاصة دعمه وتشجيعه الدائم للنادي الأهلي.

بدأ الفنان نبيل الحلفاوي مسيرته الفنية في السبعينات، في سن مبكرة بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية، وساهم بأدوار متنوعة في السينما والدراما المصرية، حيث تفوق في تقديم الشخصيات المعقدة والبطولية، وكان من أشهر أعماله الدرامية السينمائية، مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "بنات زينب"، مسلسل "الكهف والوهم والحب"، مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "دمي ودموعي وابتسامتي"، مسلسل "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، مسلسل "زيزينيا"، مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم "العميل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي، فيلم "سوبر ماركت"، فيلم "شبكة الموت"، وفيلم "سيدة القاهرة".

أما في المسرح فقدم عددًا من الأعمال المميزة مثل رجل لكل العصور، عفريت لكل مواطن: 1988، أنطونيو وكليوبترا:1976

نبيل الحلفاوي من المعروف عنه أنه كان قوياً في التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة عبر "تويتر" حيث يشارك آرائه في الفن والرياضة وغيرها من الموضوعات كما أنه كان من عشاق النادي الأهلي ويتابع دائما كرة الدقم بحب وشغف كبير ويشارك ارائه وتحليلاته الرياضية مع الجمهور.