شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تنعي نبيل الحلفاوى: مثل أعلى فى كل تصرفاته.. وكان صاحب موقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي شخصية نادرة الوجود ولا يمكن تعويضه فكان مثل أعلى في كل تصرفاته، وكان إنسانا صادقا وله نصيب من اسمه، وكان شخصية راقية وعقل ناضج وصاحب موقف.

وأشارت إلهام شاهين إلى أنها تعتز بالعمل معه في فيلم الهروب إلى القمة ومسلسل أحلام لا تنام، داعية الله أن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أسرته زوجته وأبنائه خالد ووليد الصبر.

ورحل منذ قليل الفنان القدير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على أثرها إلى المستشفى وحجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى توفى.

وكان آخر ظهور الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

ومنذ 2022 كان النجم الراحل نبيل الحلفاوى، يكتفى بالظهور فقط على حسابه على تويتر، وكتابه التغريدات وكان من أكبر مشجعي النادى الأهلى ويكتب يوميًا تغريدات عن النادى الأهلى.

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.