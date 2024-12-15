لقطات من احتفال رنا رئيس بيوم ميلادها ورسائل خاصة من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 02:59 مساءً - احتفلت الفنانة الشابة رنا رئيس بيوم ميلادها الـ 25، ليلة أمس، في أجواء مليئة بالسعادة وسط محبيها وأصدقائها المقربين. وشاركت رنا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بمجموعة صور جديدة ظهرت من خلالها في أحد الأماكن العامة بالقاهرة وأمامها تورتة بسيطة؛ احتفالاً بيوم ميلادها.

احتفال رنا رئيس بميلادها

عبر خاصية ستوري إنستغرام، قامت رنا بإعادة نشر رسائل التهنئة التي تلقتها من أصدقائها؛ احتفالاً بيوم ميلادها، وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع هذه المنشورات، وقاموا بتقديم التهاني والأمنيات بدوام النجاح والسعادة.

أما من نجوم الوسط الفني، فحرص عدد من زملائها بكتابة تعليقات لتهنئتها، كان من بينهم ليلى زاهر، ملك زاهر، ميرنا نور الدين، ياسين أحمد السقا، وندى عادل، وغيرهم.

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رنا رئيس تتألق في الدراما

الجدير بالذكر أن رنا رئيس تنتظر عرض مسلسل "موضوع عائلي 3"، ويضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم، لعل أبرزهم ماجد الكداوني، ياسمينا العبد، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد رضوان، رانيا يوسف وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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عُرض للفنانة رنا رئيس مؤخراً مسلسل "إنترفيو" على منصة "watch it"، بطولة خالد شباط، ميدو عادل، ديانا هشام، سارة نور، محمد العمروسي، حازم إيهاب، نور بدر، خالد جواد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنانة إسعاد يونس في دور الجدة، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين.

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