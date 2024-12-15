ترافيس كيلسي يحتفل بعيد ميلاد تايلور سويفت في أجواء خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص اللاعب ترافيس كيلسي على الاحتفال بعيد ميلاد حبيبته نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت الـ 35، مقدماً لها “الكثير من الهدايا” في احتفال خاص يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن بعض المعجبين قد شعروا بالقلق من أنه لم يحضر عيد ميلاد حبيبته، بعد أن شوهد في حفل فريق “تشيفز” يوم الجمعة عبر إنستغرام، فإن كيلسي (35 عاماً) حرص على مغادرة الحفل الإلزامي في وقت مبكر، لقضاء بعض الوقت مع سويفت “هما الاثنان فقط”، بحسب موقع “Page Six”.

واحتفل نجم فريق “تشيفز” بحبيبته الفائزة بجائزة غرامي 14 مرة في سرّية تامة، إذ “لم يسمح إلا لعدد قليل من المقربين منه بمعرفة أي مفاجآت يخبئها”.

وحرص كيلسي على التسوق منذ فترة لشراء هدايا عيد ميلاد سويفت وأعياد الميلاد الأخرى، بحسب الموقع.