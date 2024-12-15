كاميلا كابيلو تتألق في “ساوندستورم” وتغني للسعودية بـ”هافانا”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة الأميركية كاميلا كابيلو حفلاً ضمن ثالث ليالي مهرجان “ساوندستورم” الذي تنظمه “مدل بيست” في العاصمة الرياض.

وشهد حفل كابيلو العديد من اللقطات العفوية، من بينها تقديم التمر السعودي للفنانة الأميركية على المسرح بعد انتهائها من الغناء.

وبعد تذوقها التمر، علّقت كابيلو قائلة: “التمر السعودي هو الأفضل، هذا ما سمعت”، مضيفة: “سعيدة جداً لتواجدي هنا، شكراً للسعودية، نحبكِ ونحب هذا المكان”.

وفي لقطة أخرى، قدمت كابيلو أغنية “هافانا” مع مقطعها الشهير “سعودية نا نا”، الذي لاقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن غنته للمرة الأولى خلال عرض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب في الرياض بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم.

وأعربت كابيلو عن امتنانها خلال الحفل، قائلة: “هذا العرض الكامل الأول لي على الإطلاق في السعودية، شكراً جزيلاً لحضوركم. لم أعتقد أبداً أن كتابة الأغاني ستأخذني إلى نصف العالم، لذلك أنا ممتنة جداً”.

وتحدثت مع الجمهور بالعربية، قائلة: أنا سعيدة أنني هنا”، مشيرة إلى أنها تدربت على هذه الجملة لمدة 3 أيام. وفي مقطع آخر، شكرت كابيلو الجمهور بالعربية أيضاً، ثم قالت: “هل تعجبكم لغتي العربية، هذا لا شيء”.