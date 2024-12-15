مادونا تتحدّى.. تجاوزت حدود الحرية مع البابا فرنسيس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت المغنية مادونا جدلاً واسعاً بعدما نشرت صورتين عن طريق الذكاء الاصطناعي تظهرها مع البابا فرانسيس.

الصورتان الزائفتان نشرتهما مادونا عبر خاصية القصص المصّرة (Stories) في حسابها عبر “إنستغرام” يوم الجمعة، وأظهرتا البابا فرنسيس وهو بوضعية تسيء إلى مكانته الدينية خلال لقائها به.

إلى جانب الصورة الأولى كتبت مادونا (66 عاماً): “هكذا أبدأ عطلة نهاية الأسبوع”، قبل أن تتبع الثانية بتعليق آخر جاء فيه: “شعور بالرضا أن أكون مرئية”.

يأتي ذلك في ظل نزاعها الطويل الأمد مع الكنيسة الكاثوليكية، الذي استمر لأكثر من ثلاثة عقود.

في مقابلات عديدة، أعربت عن تحديها للسلطة الدينية، مؤكدة أنها تعبر عن حرية التعبير والإبداع.

فكثر يذكرون أغنيتها “Like a Prayer” عام 1989، بعد إصدار الفيديو الموسيقيّ لها، إذ تم إنهاء عقد مادونا مع شركة “بيبسي”، وحظرت معظم محطات التلفزيون عرض الفيديو. كما دعا البابا يوحنا بولس الثاني إلى مقاطعة عالمية ضد المغنية بسبب تضمّن الكليب مشاهد رمزية دينية مثل صلب محترق ودموع تمثال العذراء مريم.

وقد سخرت مادونا من البابا خلال جولتها في ميلانو العام الماضي، بعد ادعاء تعرضها للحرمان الكنسي من الكنيسة، إذ تحدثت مادونا على المسرح عن “النفاق الديني”، واتهمت بعض القادة الدينيين باستخدام الدين كوسيلة للسيطرة، مشيرة بشكل غير مباشر إلى البابا.

المعلّقون لم يسكتوا على تجاوزها الجديد للخطوط الحمراء، فكتب أحدهم عبر منصة إكس: “لماذا تفعل ذلك؟”، وأضاف آخر: “هذا تصرّف غير أخلاقي على الإطلاق”، فيما لا يزال الرأي الآخر الموالي لتصرفات مادونا يعتبرها رمزاً للتحرر.