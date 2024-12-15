لطفي لبيب يثير الجدل: انتقادات للزعيم ورمضان تشعل ردود الأفعال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان لطفي لبيب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته التي أدلى بها في لقائه ببرنامج “مع نزار” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، هاجم خلالها عدداً من نجوم الكوميديا من بينهم الزعيم عادل إمام مؤكداً أنه يقدم كوميديا ويضحك الجمهور أكثر من الزعيم.

وفي برنامجها “آخر اليوم” الذي تقدمه على قناة “هي”، شنت الفنانة سارة نخلة هجوماً حاداً على تصريحات لطفي لبيب التي انتقد فيها عددًا من النجوم، من بينهم عادل إمام، ومحمد رمضان، وعلي ربيع.

قالت سارة: “أنا بحب لطفي لبيب وبيضحكني جدًا، دمه خفيف وناس كتير بتحبه، لكن مش فاهمة إزاي فنان كبير زيّه يقبل يطلع في مقابلة مع مذيع هدفه الوحيد إثارة الفتنة بين النجوم المصريين، وكل أسئلته مليانة سم، عشان ياخد تصريح ضد فنان زميل. يعني إيه أنا أطلع أقول: أنا بضحك أكتر من عادل إمام؟!”.

أضافت: “الزعيم عادل إمام عنده 50 سنة من الشغل المتواصل اللي عمل فيه كل أنواع الفن، من الكوميديا للدراما للتراجيديا، والناس بتحبه مش بس في مصر، لكن في كل الوطن العربي. إزاي ممكن يتقال إن التمثيل بتاعه مش كوميدي؟ دي رحلة عظيمة لا يمكن نلغيها بتصريح غير مسئول”.

وانتقدت سارة أيضًا تصريحات لطفي لبيب عن الفنان محمد رمضان، قائلة: “بعد ما خلصنا من الزعيم، نروح على محمد رمضان ونقول إنه مش موهوب وإن تمثيله عشوائي؟! محمد رمضان عامل نجاحات كبيرة وجمهوره بيحبه، ليه نطلع نهاجم بعض بالشكل ده؟”.

كما علّقت على رأيه في علي ربيع قائلة: “مسرح مصر كان بيجيب مواسم ورا مواسم، والناس كانت بتضحك، مش بتيجي تعيط. فإزاي نقول إن علي ربيع مش كوميديان؟”.