مفاجأة عن حالة نبيل الحلفاوي الصحية.. هذا ما كشفه نقيب الممثلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على قناة mbc مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن مفاجأة حول تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي.

قال زكي: “أرجوكم لا تجتهدوا في نشر أخبار غير صحيحة عن الأستاذ نبيل”، مضيفاً: “أستاذ نبيل قيمة كبيرة، أسرته الى جانبه لا تتركه، نتمنى له الشفاء، ثقتنا في ربنا كبيرة، كل ما نشر عن دخوله في غيبوبة ووضعه على الأجهزة اجتهادات، تحدثت مع وليد وخالد الحلفاوي ابني الأستاذ نبيل، اتفقنا أنه يعاني من وعكة صحية، دون الكشف عن اسم المستشفى، أو تطورات حالته الصحية، دخوله في غيبوبة كلام عارٍ تمامًا عن الصحة، لابد أن نحترم عائلته”.

وشدد نقيب الممثلين في مداخلته على أن الفنان نبيل الحلفاوي لم يدخل في غيبوبة، ويعي جدًا كل من حوله، مؤكداً: “قمت بزيارته في المستشفى أنا والأستاذ صلاح عبدالله ولم نطلب الدخول له”، موضحاً: “عرضت عليه التكريم ورفض لأنه يجلس الى جانب زوجته المريضة، الاستاذ نبيل قيمة فنية وإنسانية كبيرة جدًا”.

كان نبيل الحلفاوي قد تعرض خلال الأيام القليلة الماضية، لأزمة صحية شديدة تم على إثرها نقله الى المستشفى، وتداولت أخبار تشير الى أن الحالة الصحية له تدهورت بسبب مروره بأزمة حادة في الجهاز التنفسي.