ليلى علوي تخدع الجميع في فيلم “المستريحة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ليلى علوي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” الإعلان التشويقي لفيلمها الجديد “المستريحة” والذي مثّل مفاجأة كبيرة للجمهور.

وظهرت ليلى في الفيلم وهي تتقمص شخصيتها الحقيقية في سبيل تنفيذ عملية نصب كبيرة، حيث ظهرت في الفيديو وهي تتساءل: “مين ليلى علوي دي بقى” وعندما يعرضون عليها صورتها تتساءل في سخرية: “ودي بقى حلوة زيي وطبيعي كده ولا”، لتظهر بعدها وهي تزور أحد البنوك ليتعامل معها الجمهور على أنها الفنانة ليلى علوي.

كانت الشركة المنتجة لفيلم “المستريحة” قد أطلقت البرومو الجديد للعمل تزامنًا مع اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي، والمقرر في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2025.

الفيلم من بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

تدور القصة حول “شاهيناز المرعشلي” وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب الى مصر وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.