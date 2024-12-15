شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوج لمياء زايد رئيس الأوبرا بمسجد الحامدية الشاذلية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، العزاء في زوجها الدكتور هشام القطان، غدًا الإثنين عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

ونعى جميع العاملين بدار الأوبرا المصرية الدكتور هشام القطان زوج الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبر الذى وافته المنية أمس السبت، وشيعت جنازته عقب صلاة المغرب بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم الفنانون والعاملون بالأوبرا بخالص التعازي والمواساة للدكتورة لمياء زايد ولعائلتها وأسرة الراحل سائلين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أعلنت مؤخراً، عن تنظيم حفل للنجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر يخصص دخله لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا ويقام اليوم في الثامنة مساء.

ويتضمن البرنامج نخبة من أعمال مدحت صالح الشهيرة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية ضخمة، منها: زي ما هي حبها، بحلم على قدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، وعدى، بالإضافة إلى عدد من أعمال الطرب التراثية التى اشتهر بأدائها.