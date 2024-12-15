شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ جورج وسوف بعد هروب الأسد: أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سلطان الطرب جورج وسوف، على الدعاء لوطنه سوريا بعد عدة أيام من إعلان هروب الرئيس السوري بشار الأسد، وسيطرة المعارضة على سوريا، حيث يعد هذا أول تعليق من وسوف على الأحداث السورية بشكل عام منذ فترة طويلة وعن سقوط نظام الأسد بشكل خاص.

وكتب سلطان الطرب تغريدة عبر حسابه بموقع x، قائلاً: "أتمنى لسوريا وطني مستقبلاً مشرقاً جامعاً تسوده المحبة والاستقرار والازدهار، مستقبلاً يليق بشعبها الغالي".



جورج وسوف

وعلى سياق متصل، استهدفت أكثر من 60 ضربة إسرائيلية مواقع عسكرية في أنحاء سوريا في غضون ساعات، بعد نحو أسبوع على إطاحة الفصائل المسلحة بنظام الرئيس بشار الأسد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وذكر المرصد مساء السبت أن "61 ضربة جوية استهدفت الأراضي السورية في أقل من 5 ساعات، ولا تزال الضربات مستمرة".

وأضاف "يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تصعيده العنيف على الأراضي السورية" مستهدفا خصوصا "مستودعات صواريخ بالستية داخل الجبال".

وتابع: "تحتوي المستودعات على صواريخ كبيرة وذخيرة وقذائف هاون وغيره من العتاد العسكري الذي تسعى إسرائيل لتدميره".

وأشار المرصد إلى ارتفاع "عدد الضربات الإسرائيلية إلى 446 غارة طالت 13 محافظة سورية منذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر".

ومساء السبت، أفاد المرصد أيضا بضربات إسرائيلية طالت مستودعات أسلحة أخرى في منطقة القلمون قرب دمشق، وكذلك قرب درعا والسويداء في الجنوب.