شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أغنية حمادة هلال الجديدة "يا ريت أهالينا ما ربونا" وموعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى منذ أيام النجم حمادة هلال من تسجيل أحدث أغانيه التى يتعاون فيها مع هاني محروس لأول مرة "يا ريت أهالينا ما ربونا"، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضرى.

وفي تصريح لـ"الخليج 365"، أعرب النجم حمادة هلال عن سعادته للتعاون مع هاني محروس، لافتًا إلى أنه تربطه علاقة صداقة وعشرة وأخوة منذ فترة طويلة، مضيفًا: أن ما زاد سعادته هو التعاون مع الشاعر الكبير بهاء الدين محمد، أحد فرسان الشعر الغنائى والموزع عمرو الخضرى وتكرار التعاون مع الفنان محمد قماح وكشف عن أن الأغنية سوف تطرح علي كل المنصات الغناىية يوم الأربعاء المقبل.



حمادة هلال

ونعى الفنان حمادة هلال والد زوجته حيث نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".. صدق الله العظيم توفى الى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جناته.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب .