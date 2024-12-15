شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يكشف تفاصيل الحالة الصحية لنجله يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عمرو وهبة، عن تفاصيل الحالة الصحية لابنه يحيى، الذي يعاني من مشكلة في المناعة عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام.

وكتب عمرو، قائلا: "شكرا لكل حد عارف أن يحيى تعبان وسأل أو اتكلم أو كتب كومنت واتصل.. وأنا بعتذر إني مش بعرف ومش هعرف أرد على كل الناس نحن تحت إشراف أطباء محترمين يهتمون بالحالة ويبذلون أقصى جهدهم".

وتابع: "إحنا لسه معرفناش بالضبط إيه المشكلة ولا علاجها.. اللي عارفينه بس إن مشكلة في المناعة حصلت له بسبب الكوفيد ومعانا دكاترة محترمة ومهتمة وعاملين اللى عليهم وزيادة".

واختتم كلامه: "هي حاجة بتاخد وقت في التشخيص ونتمنى طبعًا ميطلعش فيه حاجة أصلاً وربنا يلطف ويخف وخلاص ومش عايز أعرف ده إيه وشكرًا لاهتمام الكل".



عمرو وهبة

وفى سياق آخر يشارك عمرو وهبة في مسلسل رقم سرى، الذى يعرض حاليا على قناة قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة Watch It.

ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.