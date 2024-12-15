شكرا لقرائتكم خبر عن علي ربيع يبدأ تصوير فيلمه "الصفا الثانوية بنات".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان على ربيع، تصوير أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "الصفا الثانوية بنات"، داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالقاهرة.

فيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة علي ربيع ومحمد ثروت وأوس أوس وبيومي فؤاد وسارة الشامي وهالة فاخر وغيرهم العديد من نجوم الفن كضيوف شرف، وتأليف وليد ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح والذي من المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام 2025.

وكانت قد انضمت الفنانة الشابة وئام مجدى في بطولة فيلم الصفا الثانوية بنات، حيث تجسد وئام دور فتاة تربطها علاقة مع أوس أوس وتتطور هذه العلاقة إلى قصة حب مليئة بالمواقف الكوميدية.



الفنان على ربيع