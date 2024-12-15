مشاهير ونجوم رحبوا بأبنائهم في عام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 11:57 صباحاً - أوشك عام 2024 على النهاية، مودعاً أيامًا كانت مليئة بالفرحة كفرحة الزواج، الحمل، الولادة وغيرها من المناسبات السارة التي تركت في هذا العام تاريخاً محفوراً فيه ستظل ذكراه للأبد.

ومن بين أسعد المناسبات التي تظل عالقة في الأذهان، هي لحظة الترحيب بالأبناء في الحياة، خاصةً بعد انتظار، وقد وثق العديد من النجوم والمشاهير هذه اللحظة في 2024، ليبقى هذا العام مميزاً بين كل الأعوام. وفي التالي سنستعرض النجوم الذي رحبوا بأبنائهم في عام 2024.

جينيفر غيتس

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استقبلت جينيفر غيتس ابنتها الثانية، وشاركت الخبر من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث شاركت صورة للمولودة الجديدة نائمة في سرير في غرفة نومها، بينما كانت أختها الكبرى ليلى تراقبها.

وفي تعليقها على الصورة، كشفت جينيفر عن اسم ابنتها الجديدة، بالإضافة إلى التاريخ المميز لوصولها، إذ كتبت: "أقدم لكم ميا، التي ولدت في الذكرى الثالثة لزواجنا"، مضيفة: "أفضل هدية يمكن أن نطلبها".

وكانت غيتس قد رحبت بطفلتها الأولى؛ ليلى، من خلال مشاركة الخبر عبر حسابها الخاص على إنستغرام، بصورة لها وزوجها، يرفعان المولودة الجديدة دون الكشف عن وجهها. وكتبت في التسمية التوضيحية: "إرسال الحب من عائلتنا الصغيرة الصحية". هذا ولم تشارك غيتس اسم الطفلة حينها. وقد تزوجت جينيفر ونصَّار في 16 أكتوبر عام 2021.

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مارغوت روبي

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رحبت الممثلة ومنتجة الأفلام مارغوت روبي بطفلها الأول من زوجها توم أكيرلي، حيث أخبر مصدر مجلة People أن ممثلة فيلم باربي Barbie، البالغة من العمر 34 عاماً، رُزقت بمولودها الأول، وهو صبي، بينما لم يتم الكشف بعد عن أي تفاصيل أخرى؛ فيما يخص اسم المولود أو تاريخ ميلاده فعلياً.

ديبيكا بادكون

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بعد ست سنوات من الزواج، أنجبت ديبيكا بادوكون مولودتها الأولى من زوجها النجم رانفير سينغ، يوم الأحد 8 من سبتمبر 2024. وقد كشفا عن اسم ابنتهما، حيث اختارا اسم ترجع أصوله للغة العربية؛ وهو "دعاء". وأعلن الثنائي البوليوودي الشهير باسم "ديب- فير" عن اسم ابنتهما من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الخاص بحساب كلٍّ منهما، جاء فيه: "دعاء بادوكون سينغ. دعاء: وتعني الصلاة؛ لأنها الإجابة عن صلواتنا، قلوبنا مليئة بالحب والامتنان. ديبيكا ورانفير".

هايلي بيبر

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رحب الزوجان جاستين وهايلي بيبر بأول أبنائهما، وهو صبي يُدعى جاك بلوز بيبر. وقد شارك جاستن خبر قدوم أول أبنائه من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، حيث شارك صورة لقدم الطفل المولود حديثاً، وأرفق معه التعليق التالي: "مرحبًا بك في منزلك جاك بلوز بيبر". ونشرت عارضة الأزياء ورائدة الأعمال البالغة من العمر 27 عاماً؛ هايلي بيبر نفس الصورة على قصص إنستغرام بعد فترة وجيزة مع اسم الطفل ودب تيدي ورمز قلب أزرق.

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أوليفيا مون

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على الرغم من معاناتها مع مرض السرطان الذي كشفت عن إصابتها به مؤخراً، استقبلت الممثلة ومقدمة البرامج الأمريكية أوليفيا مون، وزوجها جون مولاني طفلتهما الثانية، عن طريق أم بديلة في 14 سبتمبر، لتنضم المولودة الجديدة إلى شقيقها الأكبر مالكولم هييب مولاني، البالغ من العمر عامين، حيث رحب الزوجان به في 24 نوفمبر 2021.

أطلق الزوجان على الطفلة اسم ماي جون مولاني، وذلك حسب ما أعلنته أوليفيا مون من خلال مشاركة مجموعة من الصورة عبر حسابها الخاص بإنستغرام، تحمل في إحداهن الطفلة الصغيرة من داخل المستشفى، وعلقت على الصور قائلة: "وُلدت ماي جون مولاني في 14 سبتمبر 2024، عام التنين. لقد شعرت بالكثير من المشاعر العميقة لعدم قدرتي على حمل ابنتي. عندما قابلت الأم البديلة لأول مرة تحدثنا من أم إلى أم. لقد أظهرت لي الكثير من النعمة والتفهم، عرفت أنني وجدت ملاكاً حقيقياً"، وتابعت. "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن امتناني لأنها حافظت على سلامة طفلتنا لمدة 9 أشهر وجعلت أحلامنا تتحقق".

واختتمت مون منشورها بمشاركة المعنى الكامن وراء اسم ابنتها. وكتبت: "أنا فخورة جداً بطفلتي الصغيرة، تنيني الصغير" وأضافت أن ماي تعني البرقوق بالصينية.

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كاردي بي

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رحبت مغنية الراب كاردي بي بمولودها الثالث يوم السبت 7 سبتمبر، وشاركت الأخبار المثيرة عبر حسابها الخاص بإنستغرام، حيث يمكن رؤية الأم وهي تبتسم مع طفلتها بين ذراعيها في سرير المستشفى. كما يُمكن رؤية زوج كاردي المنفصل؛ أوفسيت- الذي تقدمت بطلب الطلاق منه في يوليو- وهو يحتضن الطفلة، وكتبت كاردي في تعليقها: "أجمل شيء صغير 9/7/24".

ولدى كاردي ابن يُدعى ويف، 3 سنوات، وابنة تُدعى كولتشر، 6 سنوات، من أوفسيت، 32 عاماً.

إيلون ماسك

أعلن إيلون ماسك في شهر يونيو الماضي أنه رحب بطفله الـ 12، وقد أكد ماسك الخبر لموقع Page Six، وقال في بيان: "أما بالنسبة إلى الأب السري، فهذا أيضاً غير صحيح. كل أصدقائنا وعائلتنا يعرفون"، وأضاف: "عدم إصدار بيان صحفي، وهو أمر غريب، لا يعني سرياً".

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