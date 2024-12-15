شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إنعام سالوسة.. رحلة تألق ما بين دور الأم والفلاحة للصعيدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 15 من شهر ديسمبر مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة التي ولدت زي النهاردة، واستطاعت سطر اسمها بأحرف من ذهب كواحدة من أهم الفنانات ممن يمتلكن موهبة كبيرة تنعكس في أدوارها، التي نستعرض في السطور التالية أبرز أدوارها.

الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة بدأت حياتها الفنية على المسرح الجامعي وشاركت في عدد من الأعمال المسرحية للمسرح الجامعي لكلية الآداب بجامعة عين شمس، وبعد تخرجها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية .

انطلاقة إنعام سالوسة في عالم الفن جاءت من أدوار عديدة لها في نهاية الستينات إلا أن الدور المحوري لها الذى كتب نجوميتها وفقاً لما ذكرته نفسها في حوارات سابقة هو دور زوجة صلاح السعدني في مسلسل ليالي الحلمية ليشكلا معاً ثنائياً بارزاً تألقت فيه بدور الفلاحة المصرية وزوجة العمدة التي تقابل مواقف ومنعطفات عديدة على مدار أحداث حلقات المسلسل.

بكما تألقت إنعام سالوسة في دور الزوجة أيضًا بمسلسل آخر من علامات الدراما المصرية مع شخصية السيدة الصعيدية في المال والبنون، والتي لعبت فيه دور زوجة عبد الله غيث باقتدار كبير.

ومن الزوجة لدور الخادمة مثلما ظهرت بتألقها في مسلسل الحاج متولي بشخصية أم سعيد التي تقابل مواقف كوميدية عديدة بالعمل مع نور الشريف وماجدة زكى.

ومن الخادمة إلى دور المشرفة على المنزل الكلاسيكي في شخصية باسمها "إنعام" أيضًا خلال أحداث مسلسل امرأة من زمن الحب" الذى يعد من روائع الدراما المصرية.

أيضًا لعبت دور الأم في السنوات الأخيرة بأكثر من مسلسل منها "الفتوة" مع ياسر جلال بدور والدته التي تقابل مواقف عديدة خلال الأحداث أصعبها علمها بخبر وفاة إبنها.

وفى السينما شهدت رحلة تألق أيضًا منها لعب دور والدة محمد هنيدي بفيلم همام فى أمستردام، وهو الدور الذى يعد علامة بارزة لها .