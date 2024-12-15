شكرا لقرائتكم خبر عن روبي تتألق بالأصفر فى حفل تزامناً مع بدء تصوير مسلسلها جاني فى المنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة روبي متابعيها وجمهورها بصور من آخر حفل لها وهي تتألق ببدلة باللون الأصفر بالكامل، ونشرت الصور عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام ليتفاعل معها متابعوها بشكل كبير، وحرص الكثيرون على إضافة تعليقات خاصة باللوك المختلف.

وعلى سياق آخر، سبق وشاركت النجمة نيللي كريم جمهورها بصور من كواليس أول يوم تصوير مسلسل "ناقص ضلع"، المقرر المنافسة به ضمن سباق رمضان المقبل 2025، ومن إنتاج شركة ميديا هب ( سعدي- جوهر )، حيث ظهرت خلال الكواليس برفقة المخرج محمد شاكر خضير، والنجمات كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي، وهن يرتدين ملابس سوداء مختلفة.

وبدأ المخرج محمد شاكر خضير اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل ناقص ضلع الاسبوع الماضي في إحدي المناطق الشعبية بحضور غالبية نجوم العمل.

وكانت آخر أعمال النجمة روبي كان مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، أخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.



النجمة روبي في احدث ظهور



روبي على المسرح



روبي في احدث ظهور لها