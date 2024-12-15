شكرا لقرائتكم خبر عن علوية جميل.. يوسف وهبي مكتشفها و20 جنيها بداية تقاربها مع محمود المليجي وزواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة علوية جميل، اليوم الأحد 15 ديسمبر، والتى تعد إحدى نجمات السينما المصرية، فقد برعت في تقديم دور المرأة المتسلطة أو الأم القاسية أو الحماه الشريرة، ولعل ملامحها قد ساعدتها على إتقان مثل هذه الأدوار، وهو ما جعل المشاهد يشعر وكأنها شخصية حقيقية وواقعية وليس مجرد أداء تمثيلى.

يعود أصل الفنانة علوية جميل إلى لبنان، وبدأت مشوارها الفني بالانضمام إلى فرقة رمسيس مع يوسف وهبى عام 1925 بعد أن أكتشفها وأطلق عليها اسم علوية جميل، وكان عمرها في ذلك الوقت 15 عامًا، واستمرت في تقديم أعمال على خشبة المسرح.

تزوجت للمرة الأولى في عام 1923 من شخص أنجبت منه 3 أبناء هم ايزيس وجمال ومرسي، وفى عام 1939 تزوجت من الفنان محمود المليجى ولم تنجب منه أبناء واستمر زواجهما حتى وفاته عام 1983.

بدأت قصة الحب بين علوية جميل والفنان محمود المليجى وقت انضمامه لفرقة رمسيس، ورغم قرار المليجى الاستقالة للقيام ببطولة فيلم "العزيمة"، إلا أنه ضحى بالفيلم ليسافر مع الفرقة ليكون قريبا من حبيبته علوية وهناك تزوجا.

وهناك قصة تثبت أصالة الفنانة علوية جميل، عندما أقرضت محمود المليجى 20 جنيها قبل زواجهما حين توفيت والدته وبكى لعدم حوزته نفقة الجنازة، وطلبت منه ألا يبلغ أحد حفاظًا على شكله وكرامته، وكان هذا الموقف هو بداية التقارب بينهما.