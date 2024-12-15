شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيي سهرة غنائية بقصر عابدين الليلة لصالح راعي مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم تامر عاشور حفلاً غنائيًا كبيرًا اليوم الأحد 15 ديسمبر، بقصر عابدين، والذي تنظمه مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه، وسوف تذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وأتيحت تذاكره عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

وكان النجم تامر عاشور أحيا حفلاً غنائيًا مؤخرا بالقاهرة الجديدة بحضور الآلاف، وقدم خلال الحفل على مدار أكثر من ساعتين مجموعة كبيرة من أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي"، وغيرها من الأغاني.

وكانت آخر أعماله أغنية "وداع وداع" التي طرحها منذ 3 أشهر، وهي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، كما طرح قبلها أغنية "هيجيلي موجوع".

يذكر أن أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كما تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا وبحثا عبر موقع "يوتيوب" خلال عام 2024، كما تصدرت الأكثر استماعا عبر أكثر من تطبيق موسيقي.