شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإبداع العربي يكرم على الحجار ولطيفة وسناء منصور بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان الإبداع العربي بحفل افتتاح دورته الأولى اليوم الأحد، والتي تقام بمكتبة مصر العامة بالدقى، الفنان علي الحجار والمطربة لطيفة والإعلامية سناء منصور.

كما يكرم خلال افتتاح مهرجان الإبداع العربى اسم الموسيقار علي إسماعيل بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيله، واسم المخرج السعودي الراحل محمد قزاز أول سعودي يتخرج بمعهد السينما في مصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة على ما تقدمه من خدمات للثقافة المصرية والعربية.

ويعقب حفل الافتتاح عرض الفيلمين القصيرين "عزبة البرج" من مصر و"الماريونت" من السعودية، كم يضم المهرجان مسابقتين للسينما الطويلة والقصيرة بشقيها الروائي والتسجيلي، ومسابقة للبودكاست.

وتضم لجنة تحكيم الأفلام الطويلة المخرجة إيناس الدغيدي، السينارست د. مدحت العدل، مهندس الديكور د. اُنسي أبو سيف، المنتج السينمائي حسين القلا، المخرج د. عمر الجاسر أمين عام اتحاد الفنانين العرب، الكاتب والأديب إبراهيم عبد المجيد، مدير التصوير د. سامح سليم.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة: مدير التصوير د. سمير فرج، المخرجة العراقية خيرية المنصور، د. أحمد فهمي عبد الظاهر وكيل معهد السينما، الناقدة ماجدة موريس، المخرج السينمائي أشرف فايق.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة البوكاست الإذاعية إيناس جوهر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق (رئيسا)، الإعلامي جمال الشاعر، المذيعة جاسمين طه زكي، د. عبد الله بانخر أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز د. أشرف جلال (عميد كلية الإعلام بجامعة قناة السويس).

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وتقام فعالياته برعاية بمكتبة مصر العامة بالدقي ويختتم أعماله الأربعاء المقبل بإعلان النتائج.