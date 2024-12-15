شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Kraven the Hunter يحصد 4.7 مليون دولار فى يوم الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والأكشن والرعب Kraven the Hunter إيرادات وصلت لـ4.7 مليون دولار في اليوم الأول من الافتتاحية بدور العرض السينمائي داخل الولايات المتحدة الأمريكية من 3211 صالة عرض، استعدادا لعرضه دولياً خلال الأيام القليلة القادمة.

وعلى جانب آخر، وصلت إيرادات فيلم Gladiator 2 الجديد إلى 371 مليونا و515 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقسمت إيرادات فيلم Gladiator 2 بين 135 مليونا و815 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و235 مليونا و700 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.