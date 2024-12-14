شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. 7 فنانين يسجلون بطولاتهم المطلقة الأولى فى عالم الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دراما 2024 ظهور عدد من النجوم والنجمات في أولى بطولاتهم المطلقة، بعد سلسلة من الأدوار الناجحة التي قدموها خلال الأعوام الماضية، إذ حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إسناد بطولات جديدة لأكثر من فنان موهوب، إلى جانب تصعيد عدد من الفنانين الشباب.

أحمد العوضي في حق عرب

خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024، أسندت الشركة المتحدة للنجم أحمد العوضي بطولة مسلسل "حق عرب"، وهي البطولة المطلقة الأولى له، بعد سلسلة من المشاركات الدرامية الناجحة التي أثبت فيها قدرته التمثيلية الكبيرة، منها: ضرب نار، اللي مالوش كبير، الاختيار، وغيرها.

شارك في بطولة مسلسل حق عرب بجوار أحمد العوضى، كل من: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

ودارت أحداث المسلسل في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

عصام عمر في مسار إجباري

كما قدم عصام عمر خلال موسم رمضان أيضا مسلسل "مسار إجباري"، هو والفنان الشاب أحمد داش، وذلك في أولى بطولاته التليفزيوينة، بعد النجاح الكبير الذي حققه عن منصة watch it الإلكترونية من خلال مسلسل "بالطو".

مسار إجبارى مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

دياب في مليحة

أما الفنان دياب، حقق على مدار سنوات طويلة نجاحا كبيرا في كل دور أو شخصية يؤديها في مختلف الأعمال الدرامية، كما تحظى مشاركاته الفنية دائما بقبول كبير لدى الجمهور، حتى أسند إليه في رمضان الماضي بطولة مسلسل "مليحة"، الداعم للقضية الفلسطينية، حيث جسد خلاله دور ظابط مصري يساعد أسرة فلسطينية على العودة إلى بلدهم.

مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، وقام ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

إيمان العاصي في برغم القانون

بينما سجل مسلسل "برغم القانون" البطولة المطلقة الأولى للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، والذي عرض في سبتمبر الماضي، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت اسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

ودارت أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

وهو من بطولة إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

ياسمين رئيس في رقم سري

كما تنافس الفنانة ياسمين رئيس خلال موسم الأوف سيزون بمسلسل "رقم سري"، الذي تقوم ببطولته، ويعرض حاليا على شاشة dmc، ويشارك في بطولته كل من: صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

رنا رئيس في انترفيو

وعرضت منصة watch it الإلكترونية، مؤخرا مسلسل "انترفيو"، المكون من 8 حلقات ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس والفنان السوري خالد شباط، إذ دارت أحداثه حول قيامها بإجراء "انترفيو" للعمل في شركة خالد شباط، وخلال الأحداث، تظهر رنا بـ 3 شخصيات مختلفة.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجوار رنا رئيس وخالد شباط، كل من: ميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.

نور النبوي في 6 شهور

أما مسلسل 6 شهور هو آخر عروض المنصة حتى الآن، وهو البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي في الدراما، حيث تناولت أحداث العمل قصة منافسة مراد – نور النبوي - ولطيفة – نور إيهاب- على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

العمل من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.