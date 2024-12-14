منة فضالي تطلب الدعاء لنبيل الحلفاوي بعد تدهور حالته الصحية

منة فضالي تطلب الدعاء لنبيل الحلفاوي

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منة فضالي تكرر تعاونها مع محمد سامي

منة فضالي في انتظار "أزمة ثقة"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - تعرض الفنانخلال الساعات الماضية لوعكة صحية، نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، وقد حرصت الفنانةعلى الدعاء له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".حرصت منة فضالي على الدعاء للفنان، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات، ونشرت صورته على حسابها الشخصي "إنستغرام"، وعلقت على الصورة قائلة: "سلامتك يا أستاذ ربنا يقومك بالسلامة يا رب دعواتكم بالشفاء للأستاذ العظيم نبيل الحلفاوي".وقد تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لأزمة حادة في الجهاز التنفسي، وتحدث المخرج عمرو عرفة عن حالته من خلال حسابه عبر موقع التغريدات القصيرة "إكس"، قائلاً: "ادعوا له.. الحالة صعبة".في سياق آخر بدأت الفنانةتصوير مشاهدها في مسلسل "سيد الناس" الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ويخرجه محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، لتكرر تعاونها في العمل مع المخرج محمد سامي بعدما قدمت معه مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً.مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي مشوق.يمكنكم متابعة بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائيوفي سياق متصل، تنتظرعرض مسلسل "أزمة ثقة" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، وتشارك في بطولته إلى جانب نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد العمروسي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتناول الصراع الأسري بسبب المادة والنفوذ.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».