جميلة عوض تُعلق على الأخبار المنتشرة حول حملها

جميلة عوض تُعلِّق على حقيقة حملها

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - من ختام، بدورته الرابعة، والذي أُقيم في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من 5 ديسمبر الماضي إلى 12 من الشهر نفسه، التقت كاميرا الخليج 365 بالفنانة، والتي ردت على الأنباء المتداولة بشأن حملها.علَّقت الفنانة جميلة عوض على الأخبار المتداولة بشأن حملها، حيث قالت: "قولت للفنان ماجد المصري إني لست حاملاً، ياريت أنا حتى زائدة في وزني، فأنا لم أزد حتى في الوزن، فالإشاعة غير صحيحة بالمرة".ووجهت رسالة إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقيمين عليه: "إن شاء الله العام القادم مهرجان أكبر وأحلى وألذ، وأنا دائماً حريصة وسعيدة دائماً بالتواجد فيه".وعن أكثر الأشياء التي تحبها بالمهرجانات، كشفت جميلة لسيدتي قائلة: "أفضل الأشياء بالمهرجانات هو التجمع وتقابل جميع الناس ببعضها، بالإضافة إلى تواجدك في مكان يتحدث عن الشيء محل اهتمامك وهو السينما".كما تحدثت عن إطلالتها، حيث تألقت بفستان أسود ضيق من الجزء العلوي، ومنفوش من الأسفل، من توقيع مصمم سعودي، وأكملت إطلالتها بمجوهرات من شوبارد، واعتمدت تسريحة الكعكة من صالون محمد الصغير، ومكياج ريهام.

يمكنكم متابعة من مهرجان البحر الأحمر: شاهدوا لقطة عفوية تجمع إيمي سمير غانم بجميلة عوض

مشاركة جميلة عوض في دراما رمضان

تبدأ الفنانةتصوير مسلسلها الجديد "أفلاطوني" خلال الأيام المقبلة، وذلك للعرض في موسم دراما رمضان 2025، لتخوض به جميلة أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، حيث يعمل صناع العمل حالياً على التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لانطلاق التصوير.وعلمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "أفلاطوني" تعاقدوا مع الفنان محمد الشرنوبي على تقديم دور البطولة أمام الفنانةخلال أحداث العمل، فيما يُجرى حالياً الاتفاق مع أكثر من فنان وفنانة على الظهور كضيوف شرف خلال الحلقات لا سيما وأن القصة تعتمد على ظهور أكثر من شخصية إلى جانب البطل والبطلة في الأحداث.مسلسل "أفلاطوني" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف وإخراج شريف الألفي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وكان مقرراً أن تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي العام الماضي وعلى أن يتم عرضه خلال موسم الأوف سيزون، إلا أن تحضيراته توقفت وتم تأجيله، وعادت تحضيراته مرة أخرى بعد التعاقد مع جميلة عوض.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».