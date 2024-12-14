عمر بكري: عبده وسنية نتيجة حبي للأفلام الصامتة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 10:20 مساءً - حالة من النوستالجيا عاشها جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي في العروض الأولى عالمياً وعربياً لفيلم "عبده وسنية" ضمن برنامج روائع عربية بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وهو أول فيلم صامت معاصر في المنطقة، يتميز بتقنياته الفنية الفريدة، حيث يُقدم بالأبيض والأسود كأوبرا صامتة مصحوبة بموسيقى تجمع بين الطابعين الشرقي والغربي.

المخرج عمر بكري: الجمهور الحالي لم يحظَ بالقدر الكافي من مشاهدة الأفلام الصامتة

عبر المخرج عمر بكري عن سعادته باختيار عرض فيلمه في المهرجان، قائلاً: "الجمهور الحالي لم يحظَ بالقدر الكافي من مشاهدة الأفلام الصامتة، ولم يخض الكثيرون هذه التجربة مطلقاً، وأعتقد أن الجمهور يمكنه أن يجد متعةً كبيرةً إذا تعرَّض لها، و كانت أمنيتي العميقة أن أبتكر قصةً معاصرةً باستخدام هذا الشكل الفني التقليدي على أمل التأثير على الناس بطريقة منسية منذ زمن طويل".

المخرج عمر بكري - الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة

وأضاف عمر بكري: "لقد أحببت الأفلام الصامتة من صغري، وتربيت على أفلام تشارلي شابلن، وهو ما ساهم فى تكوين شيء كبير بداخلي من خلالها، وهو ما حمسني أيضاً لتقديم تجربة فيلم "عبده وسنية" على طريقة الأبيض والأسود".

فيلم عبده وسنية- الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة



ومن جانبه، أوضح صلاح أنور مونتير العمل، أن الفيلم تدور أحداثه بالكامل بشكل صامت، ويعتمد على الصورة بشكل كامل إلى جانب الموسيقى، والتي تُعتبر المادة الأساسية للتعبير عن قصة الفيلم وسرد أحداثه، لافتاً إلى أن البعض اعتبرها مجازفةً كبيرةً.

وأوضحت إنجي الجمال بطلة العمل والمشاركة في إنتاجه، أن أكبر تحدٍ لها بالفيلم كان من محاولة التوفيق بين مهامها الشخصية فى بيتها وبين التصوير ومتطلباته، ما جعلها تشعر بمجهود كبير عليها.

إنجي الجمال- الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة



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قصة فيلم "عبده وسنية"

فالفيلم يقدم لمحاتٍ مؤثرةً من حياة الزوجين المصريين عبده وسنية، اللذين يغادران قريتهما البسيطة ويتوجهان للعيش في نيويورك، حيث يواجهان تحديات الحياة، بما في ذلك حاجز اللغة، الأمية، وظروف الحياة المعقدة، حيث لا يجيد الزوجان "عبده وسنية" اللغة الإنجليزية، وليس لديهما أي معرفة بطبيعة الحياة الأمريكية، لكنهما يتحديان المستحيل، لإيجاد علاج لمشكلة العقم لديهما، فيقعان فريسة في تلك المدينة سريعة الحركة، بسبب سذاجتهما، ولكن رغبتهما في البقاء على قيد الحياة تأخذهما من التشرد إلى أعمال المطاعم والمطابخ العالمية.

فيلم عبده وسنية- الصورة من المكتب الصحفي للشركة المنتجة

الفيلم من تأليف وإخراج عمر بكري، وبطولته مع إنجي الجمال، إلى جانب روجر هندريكس سيمون ومارلين فيلافان، ويُشارك في العمل مجموعة من الأسماء البارزة في مجالات التصوير والمونتاج والإنتاج الفني، مثل مدير التصوير فيسنتي روكساس، والمونتير صلاح أنور، والموسيقي أليكساندر أزاريا.



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