شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم حافظ: "صفحة بيضا" يهتم بالعلاقات الاجتماعية أكثر من كونه عملاً تشويقيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف حاتم حافظ تفاصيل مسلسل صفحة بيضا بطولة النجمة حنان مطاوع، والذي يواصلون حاليًا تصويره استعدادًا لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم "الأوف سيزون".

وقال حاتم حافظ لـ ”الخليج 365” إن العمل يشهد حدثًا معينًا يتسبب في هروب وتحقيقات، ولكنه في الأساس يدور عن العلاقات الاجتماعية التي تجمع أبطال العمل، أكثر من كونه عملاً تشويقيًا، لافتًا إلى أنهم قاموا حتى الآن بتصوير ما يقرب من 80% من العمل استعدادًا لعرضه.

ويعود المؤلف حاتم حافظ بمسلسل صفحة بيضا إلى الدراما بعد غياب ما يقرب 6 سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللي ورانا"، عام 2018، وهو من بطولة درة، لبلبة، فاروق الفيشاوي، أحمد حاتم، نسرين أمين، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، وإخراج مجدي الهواري.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقي، تدخل حنان مطاوع في العديد من الأزمات وتحاول الوصول إلى حل لها.



كواليس مسلسل صفحة بيضا