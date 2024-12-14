شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وأعضاء مجلس النقابة فى عزاء الفنان سيد الفيومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنان سيد الفيومي، حيث حضر كل من نقيب المهن التمثيلية وأعضاء مجلس النقابة لسرداق العزاء أمام منزله بعزبة أمين بصفط اللبن، لتقديم العزاء لأهل الراحل.



جانب من العزاء



الدكتور اشرف زكي



الدكتور اشرف زكي من العزاء

وكشف الفنان حسان العربى في منشور سابق عن تفاصيل الجنازة ودفنه قائلاً: "الله يرحمك يا صديقي الغالي ربنا يكتبلك الجنة، توفي في الفجر، وتم نقله من المستشفى إلى المنزل، حيث تشيع الجنازة من المنزل إلى مثواه الأخير في المدافن بالبساتين".

وكتب شقيقه عبر صفحة الراحل على حسابه بموقع "فيس بوك" عن خبر الوفاة، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكمات والدعاء له.

الفنان سيد الفيومي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا" وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك الفنان سيد الفيومى في السينما من خلال عدة أفلام هي، فيلم "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان".