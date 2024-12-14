شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان الراحل سيد الفيومي.. شارك في أعمال فنية بأدوار ثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان سيد الفيومى بعد صراع مع المرض، وشارك فى عدد من الأعمال الفنية وترك بصمة من خلالها.

الراحل سيد الفيومى كانت آخر أعماله مسلسل بحر دلهوم، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد عثمان، ومحمود حمدان، ومحمد غزي، ومحمد نصر، وخالد محروس، أحمد سند، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج محمود عبد الكافي.

شارك الراحل فى عدد من الأعمال الفنية ولكن بأدوار ثانوية مؤثرة تركت بصمة مع الجمهور ومنها مسلسل الخواجة عبد القادر، وفيفا أطاطا، وراجل وست ستات، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان، وبيت العيلة، وسيت كوم شباب أون لاين 2.

بينما شارك سيد الفيومى فى السينما من خلال أدوار كوميدية منها جاءنا البيان التالي، وصاحب صاحبه، والأولة في الغرام، وسحر العيون، ورشة جريئة.

ويعد أول عمل شارك فيه سيد الفيومى هو مسلسل "القضاء فى الإسلام".

تعرض سيد الفيومى فى الفترة الأخيرة إلى وعكة صحية شديدة تسببت فى ابتعاده عن الفن، حيث كان مصابا بأمراض الضغط والسكر وبعض الأزمات الصحية فى وظائف الكلى، فضلا عن أنه تعرض إلى عدد من الجلطات فى المخ.

كان سيد الفيومى استغاث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” من قبل بسبب تعرضه إلى وعكة صحية قائلًا: "رحت لكل الدكاترة.. وعملت كل الحيل.. لكن لا فائدة.. اللي يعرف حاجة يدلني بالله عليكم"، متابعًا: "طيب مفيش شيخ ييجى يرقينى أو يعالجني لوجه الله"