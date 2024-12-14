شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الرابعة من ساعته وتاريخه "فنان دكتور" اسم على مسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الحلقة الرابعة من مسلسل ساعته وتاريخه، التي عرضت أمس عبر فضائية DMC بعنوان "فنان دكتور" تفاعلاً كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، والتي تناولت قضية سرقة مقتنيات أحد المنازل بشكل مبتكر، وسرعان ما تداول الكثيرين بعض التعليقات التي عرضت في الحلقة أمس عبر حساباتهم الشخصية.

وتصدرت الحلقة الثانية من مسلسل ساعته وتاريخه "فنان دكتور" التي أخرجها أحمد عادل سلامة وقام بتأليفها محمود عزت، محركات البحث عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لليوم الثاني على التوالي حيث ما زال المشاهدون يشاركون مقتطفات من الحلقة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.