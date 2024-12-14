شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بتشان يرزق بمولودة ويطلق عليها اسم عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد بتشان استقباله مولودة، أطلق عليها اسم عالية، حيث كتب خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك "الحمد لله رزقت بمولوده اللهم اجعلها من عبادك الصالحين، اللهم نحمدك على ما رزقتنا به من فضلك، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من كرمك.. عالية أحمد بتشان".

وطرح مؤخرا الفنان أحمد بتشان أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "من غير زعل"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم، من كلمات أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها فى اليونان.

وتعتبر الأغنية هى الثالثة التى يتم طرحها عقب أغنية "قتال"، والتى تم تصويرها فى اليونان أيضا، وذلك ضمن ألبومه الجديد، وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبد المنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني Bogdan Daragiu.





وكان الفنان أحمد بتشان قد قام بتصوير عدد من أغنياته على طريقة الفيديو كليب فى اليونان، ضمن ألبومه الجديد، وصاحبه فى تلك الرحلة المنتج ياسر خليل، الذى وضع خطة التصوير وأشرف على تنفيذهم، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، والموزع نادر حمدى، وتم التصوير على مدار ما يقرب من 10 أيام، ما بين أثينا وميكونوس مع المخرج شادى قاسم والمخرج الروماني Bogdan Daragiu.

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات، وتم طرح الاغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل.

أحمد بتشان استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية جعله متواجد فى عدة حفلات غنائية كبيرة في الوطن العربى مثل السعودية والإمارات والكويت، فضلاً عن تحقيق أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب مثل "بعد غيابه" التى اقتربت من الوصول لـ 100 مليون مشاهدة، وغيرها من الأغنيات.

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عددا من الأغنيات مثل "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.