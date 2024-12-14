شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لأزمة صحية.. لماذا أصبح نبيل الحلفاوي قليل الظهور الإعلامي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة صحية كبيرة تعرض لها الفنان الكبير نبيل الحلفاوى خلال اليومين الماضيين، استدعت دخوله إلى المستشفى، كما كشف عدد من الفنانين خلال الساعات الماضية عن تدهور حالته بشكل أكبر، ودخوله إلى العناية المركزة، مطالبين الجميع بضرورة الدعاء له بالشفاء العاجل.

نبيل الحلفاوي هو أحد أهم فناني السينما والدراما المصرية، وصاحب بصمة كبيرة من خلال أدواره وأعماله، حيث تمكن من خلالها في جذب أنظار الجمهور إليه بسبب اندماجه الكامل في كل شخصية يؤديها.

وعلى الرغم من تواصل نبيل الحلفاوي الدائم مع جمهوره عبر حسابه على موقع "X" - تويتر سابقا -، وإبدائه الرأي دائمًا في كل ما يخص الفن والرياضة، إلا أنه نادر الظهور الإعلامي، وينبع ذلك من تركيبته الخاصة، حسب ما أشار خلال لقاء له منذ أكثر من 8 سنوات.

وعن ظهوره النادر، أشار نبيل الحلفاوي خلال اللقاء: "السبب هو تركيبة شخصية تتناقض مع طبيعة المهنة، وده غلط لأن مهنتنا بتتقاضى الظهور والتواجد واستثمار النجاح"، متابعًا: "ولكنها في النهاية تركيبة لأني بكون حاسس أنه كفاية ظهوري في الدراما حتى لو قليل، مش بحب أننا نظهر ونجسد أدوار، ويشفونا بأخطائنا، وعدم إجادة وكمان نطلع نتكلم".

كما تابع: "إلى جانب أني شايف إن معظم الكلام بيكون مكرر، وقليل لما تلاقي شخصيات تقدر تضيف أو تضيء زوايا في مواضيع إحنا عارفينها، وأنا مظنش أني منهم، دايما عندي إحساس هنطلع أقول إيه".

وكان المخرج خالد الحلفاوى، نجل الفنان نبيل الحلفاوى، قد رفض الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي يعانى منها والده وتطورات وضعه الصحى داخل المستشفى واكتفى بقوله لـ"الخليج 365": الحمد الله وربنا يشفى الجميع، إلا أن المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي خاصة من داخل الوسط الفني أكدوا أن الحالة الصحية صعب والوضع غير مستقر.

المخرج عمرو عرفة حرص على المطالبة بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة على حسابه بموقع إكس حيث كتب: "ادعوا له الحالة صعبة"، وكذلك الفنان صلاح عبد الله الذى كتب تغريدة على إكس أيضًا جاء فيها: "تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. دعواتكم لنبيل الحلفاوي".