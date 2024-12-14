إنجي المقدم تكشف عن أصعب مشهد في وتر حساس وتوضح حقيقة إجرائها عمليات تجميل

إنجي المقدم تكشف عن أصعب مشهد في وتر حساس

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إنجي المقدم ترد على حقيقة إجرائها لعمليات تجميل

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أول تعليق عن انتقادات ملابس بطلات "وتر حساس"

مسلسل "وتر حساس"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - كشفت الفنانةعن كواليس مسلسل "وتر حساس"، وعن أصعب المشاهد التي أدتها خلال العمل، وذلك أثناء حلولها ضيفة ببرنامج "أسرار النجوم" للإعلامية إنجي علي المذاع عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم".مع تصدر مسلسل "وتر حساس" ترند منصات التواصل الاجتماعي، تحدثت الفنانة إنجي المقدم عن أصعب المشاهد التي أدتها خلال العمل، حيث قالت: "من أصعب المشاهد التي مثلتها بالمسلسل، كان مشهد المواجهة بين كاميليا ورشيد بعد فرح مازن وليلى، بعدما علمت بأمر زواجه من سلمى".وأكملت: "المشهد كان عبارة عن 12 صفحة، تم تصويره في عدد ساعات مهولة، أخذ مننا مجهود كبير أوي من بروفات وحفظ وحاجات كثيرة جداً كانت في المشهد اشتغلنا عليها أنا والمخرج أستاذ وائل فرج ومحمد علاء، اشتغلنا كثيراً على المشهد في التحضير والتصوير فكان مهلك جداً، وكان فيه مشاعر واعترافات كثيرة فكان متعب جداً".كما ردت الفنانة، على حقيقة ما تردد بشأن إجرائها عمليات التجميل بعد ظهورها بشكل مختلف في مسلسل "وتر حساس"، حيث قالت: "أنا هحسم هذا الأمر، أتحدث عن نفسي من 2013 تقريباً، عملت فيلر في شفايفي لأنها صغيرة جداً، وأنا بعمل شفايفي، ولا أعتبرها عمليات تجميل ولكنها تضبيط للشكل".وأكملت المقدم: "مهم أن الست تكون مهتمة بنفسها وخاصة إذا كانت تظهر على الشاشة، وأنا ضد التغيير التام للشكل لنفسي، لا أتحدث عن أحد، فأنا جربت عمل بوتوكس أو فيلر، ولكن لم أحب ذلك، ولذلك أوقفت كل هذا منذ حوالي 4 سنوات".وتابعت: "أنا اتجهت أكثر للأشياء الطبيعية من أجل الحفاظ على ملامحي التعبيرية، لكي أستطيع التمثيل، وعندما ركزت مع التعليقات وكنت أريد أن أعرف ليه الكلام هذه المرة خرج بهذا الشكل، فوجدت أن شفايفي ظاهرة في مشاهد معينة أُخذت بزوايا معينة بسب الإضاءة أو المكياج بحجم زائد".واستطردت: "أنا لم أصرح بهذا الأمر من قبل لأني لا أهتم بهذا الكلام، والدور كان يحتمل الميكاج دا، الفنان للأسف دائماً تحت الأضواء وإحنا بنكبر، وتشاهدي على السوشيال ميديا يقوموا بإحضار صورة لي من 2012 ويقارنوها بصورتي حالياً ولذلك قمت بالرد".كما ردتعلى الانتقادات التي وجهت لها وللفنانة صبا مبارك بسبب ملابسهما في العمل، قائلة: "الملابس كانت مقصودة أن تظهر هكذا بالفعل، لأن العمل كان موجهاً لشريحة معينة من الجمهور ولكن طبعاً الكل اهتم به من كل الطبقات، زمان كنت أغضب من الانتقادات لكن حالياً لم أعد اقرأ أو أبحث عن اسم المسلسل على السوشيال ميديا لكي أرى ردود الفعل، لا أريد لأحد أن يسرق فرحتي، الحمد لله العمل لم يمر مرور الكرام في النهاية بل فيه تفاعل وهو نجاح في حد ذاته".يمكنك قراءة: عودة الماضي يربك حسابات صبا مبارك في وتر حساسمسلسل "وتر حساس" يدور في إطار الدراما الاجتماعية المليئة بالعلاقات العاطفية المتشابكة، وتظهر خلال الأحداث صبا مبارك بشخصية دكتورة تجميل لديها أصدقاؤها وكذلك عائلتها التي تعد عاملاً رئيساً في حياتها، ويجسد أدوار أفراد عائلتها كل من: تميم عبده الذي يُجسد دور الوالد، لطيفة فهمي في دور الأم، أحمد جمال سعيد في دور الأخ، وتلعب دور الأخت هاجر عفيفي، فيما تربط صبا مبارك صلة قرابة مع إنجي المقدم، حيث إنها ابنة خالتها.مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد علي رزق صالح عبدالنبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.يمكنكم متابعة قبل عرض وتر حساس.. الصداقة تجمع صبا مبارك بإنجي المقدم من جديدلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».