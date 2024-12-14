الملك تشارلز يستعد لاستقبال الكريسماس بابتسامة وتزيين شجرة يوم الميلاد

الملك تشارلز يلتقي الطلاب والخريجين وسط حالة من السعادة

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - بالأمس الجمعة تم التقاط العديد من الصور لـوالذي يبلغ من العمر 76 عاماً وهو يبتسم وفي حالة من السعادة والتفاعل الكبير، حينما كان يحضر معرضاً للحرف اليدوية والذي يُقام بشكل سنوي في حدائق هايجروف بالقرب من تيتبيري في إنجلترا.وكان قد تم إنشاء مؤسسة الحرف اليدوية على يد الملك تشارلز عام 1990 عندما كان أمير ويلز، والتي تساعد حوالي 15 ألف طالب سنوياً، خلال مساعدتهم على بناء المهارات العملية، وفقاً للموقع الرسمي للمُنظمة.كانت قد أظهرت مجموعة صور للملك تشارلز وهو يصافح الحاضرين ويستكشف المنطقة، كما ابتسم وهو يُحيي الأطفال مرتدياً قبعات "سانتا كلوز"، فيما أظهرته الصور أيضاً وهو ينشر البهجة احتفالاً بـ"الكريسماس" بينما يُزين شجرة يوم الميلاد.وجاءت تلك الزيارة للملك تشارلز فرصة للقاء الطلاب والخريجين، وأيضاً الاستماع للمُدربين للاطلاع على العمل الذي قاموا به والأهداف التي حققوها، وأيضاً الاستماع إلى المزيد عن تجاربهم أثناء الدراسة مع مؤسسة الملك.كما توجهت إحدى الطالبات والتي تدرس صناعة القبّعات بالشكر إلى الملك تشارلز على مساهماته ودعمه الدائم، وقالت الطالبة: "لم نكن لنكون هنا لولا جلالته، وكوننا قادرين على الحصول على هذا الدعم منه ومن شانيل يعني أننا قادرون على الحصول على هذا الوقت، متى كان بإمكانك الحصول على ثمانية أشهر يمكنك فيها فقط تعلم مهارة واحدة؟، من الجميل حقاً أن أتمكن من مقابلته وشكره على ذلك".

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الملك تشارلز والملكة كاميلا يصدران بطاقة الكريسماس

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ومن خلال تقليدٍ سنوي اعتادته العائلات المالكة الأوروبية في هذا الوقت من العام، تقوم كل عائلة مالكة من خلال حسابات السوشيال ميديا الخاصة بها بإصدار بطاقة الكريسماس الخاصة بها، يرافقها صورة عائلية مع بعض الكلمات الرقيقة التي تحمل في طياتها التهنئة بمناسبة الكريسماس وقرب حلول العام الجديد.وإعمالاً بهذا التقليد المتبع منذ سنوات -حتى قبل صعوده العرش- أصدر الملك تشارلز والملكة كاميلا مطلع ديسمبر الجاري بطاقة الكريسماس الخاصة بهما.وشارك قصر باكنغهام بطاقة الكريسماس الرسمية التي سيرسلها الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، والملكة كاميلا، البالغة من العمر77 عاماً، للاحتفال بالكريسماس هذا العام. وتضمنت البطاقة صورة للزوجين الملكيين التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون في حديقة قصر باكنغهام في إبريل 2024.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».