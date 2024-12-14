شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان سيد الفيومي أمام منزله بصفط اللبن.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حسان العربى عن موعد عزاء الفنان الراحل سيد الفيومي الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، حيث تقام سرادق عزائه اليوم السبت، أمام منزله بعزبة أمين بصفط اللبن.



عزاء سيد الفيومي

وكشف الفنان حسان العربى في منشور سابق عن تفاصيل الجنازة ودفنه قائلاً: "الله يرحمك يا صديقي الغالي ربنا يكتبلك الجنة، توفي في الفجر، وتم نقله من المستشفى إلى المنزل حيث تشيع الجنازة من المنزل إلى مثواه الأخير في المدافن بالبساتين".

وكشف شقيقه عبر صفحة الراحل على حسابه بموقع "فيس بوك" عن خبر الوفاة حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله اخويا الكبير سيد الفيومي"، كما أعلن عدد من أصدقائه عن الوفاة أيضا ونعوه بالكثير من الكمات والدعاء له.

الفنان سيد الفيومي ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "الخواجة عبد القادر"، ومسلسل "فيفا أطاطا" وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك الفنان سيد الفيومى في السينما من خلال عدة أفلام هي، فيلم "جاءنا البيان التالي"، وفيلم "صاحب صاحبه"، وفيلم "الأولة في الغرام"، وفيلم "إسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان".