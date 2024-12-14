شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم: سعيدة بعودتي للأكاديمية المصرية بروما لإحياء حفل الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت صباح اليوم السوبرانو العالمية أميرة سليم إلى القاهرة بعد أن أحيت حفل الكريسماس وأعياد الميلاد تحت اسم "Natale in Egitto" بالأكاديمية المصرية للفنون بالعاصمة الإيطالية روما مع عازفة البيانو الشهيرة باسكال روزيه.

وسجل الحفل حضور كامل العدد ما بين الجالية المصرية والإيطاليين، وقدمت خلاله أميرة 13 أغنية ما بين الكلاسيكية والعالمية والمصرية ومن بينها مقطوعة أنشودة إيزيس التي أبهرت بها الجميع كمالعتاد في الختام.

وقالت أميرة عن مشاركتها في هذا الحفل: "سعيدة بعودتي مرة أخري للأكاديمية المصرية بروما لإحياء حفل الكريسماس وأعياد الميلاد بمصاحبة عازفة البيانو باسكال روزيه بدعوة من د. رانيا يحيي رئيسة الأكاديمية التي أشكرها على استقبالها ومجهودها الكبير لإخراج هذا الحفل بمستوي يليق بهذا المكان التاريخي الذي يمثل واجهة مشرفة لمصر ولأي فنان مصري يشارك به.

وأضافت: أسعدني استقبال الجمهور وأسعدني أكثر وجود شباب مصري جميل يهتم بالفنون الرفيعة، كنت فخورة بغنائي ألوان مختلفة من الموسيقي الكلاسيكية العالمية وايضاً أغاني من تراثنا المصري وسعدت بتفاعل الجمهور معها وخصوصا أنشودة إيزيس التي كنت فخورة بغنائها للمرة الاولي في إيطاليا، أتمني تشجيع النشاطات المختلفة في هذا المكان الرائع لأنه يمثل قوة مصر الناعمة".

وأثناء الحفل فاجأت سليم الجمهور بطلبها من مديرة الأكاديمية الدكتورة رانيا يحيى لمشاركتها بالعزف ‏على آلة الفلوت في ثنائية رائعة لأحد الأغاني، وقالت يحيى في كلماتها عن السبرانو العالمية: " تمتع أميرة بأداء تكنيكي عالي وفي الواقع استطاعت أن تجذب الجمهور الحضور من مختلف الجنسيات بجمال صوتها وتعايشها مع ‏روح كل عمل بتعبيراتها الأدائية ولغة الجسد شديدة الرقة والجاذبية، ومن أجمل ما لفت الانتباه في الحفل التواصل الحسي بين أميرة وباسكال التي رافقتها على آلة البيانو طيلة الحفل بأداء فني متمكن وبارع".



حفل أعياد الميلاد



أميرة سليم في روما