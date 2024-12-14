“المتوحّش٢” يودّع المشاهدين نهائيًّا ختام هذا العام… إقرأ التّفاصيل

أنهى فريق عمل المسلسل التّركيّ “المتوحّش” تصوير الحلقة الأخيرة منه، على أن تُعرض مع نهاية العام الجاري وذلك بعد انخفاض كبير بنسب المشاهدة في الموسم الثاني بعكس الموسم الأوّل، إذ حقّق العمل حينها نجاحًا كبيرًا بدخوله وقتها ضمن قائمة المسلسلات التّركيّة التي احتلّت المشهد في عام ٢٠٢٣ كما استطاع أن يكون على قائمة الأكثر بحثًا عبر محرّك “غوغل” في تركيا، إضافة إلى نجاحاته الخارجيّة إذ وصلت مبيعات العمل الخارجيّة لأربع وأربعين دولة في وقت قصير.

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ويغيب مسلسل “المتوحّش” عن المشاهدين لمدّة أسبوعَين – في الرّابع عشر و الحادي والعشرين من الشّهر الجاري بسبب قرار من هيئة رقابة الإذاعة والتّلفزيون RTÜK في تركيا التي صدمت المشاهدين بعد اتّخاذ قرار بإيقاف عدد من المسلسلات لمدّة أسبوعَين ودفع غرامة ماليّة وهي “العبقريّ”، “المتوحّش”، “المشرّدين” و”الأزقّة الخلفيّة” بسبب مشاهد العنف، على أن تعرض آخر حلقتَين من “المتوحّش” (٥٠) و (٥١) بعدها تباعًا.