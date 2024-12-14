شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام أخرهم.. نجوم سوريا يعبرون عن أرائهم في التحولات السياسية الراهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين والنجوم السوريين على تقديم الدعم إلى سوريا والشعب السوري، خاصة بعد التحولات السياسية التي تشهدها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكان أخرهم الفنان الكبير دريد لحام، الذي وجه رسالة إلى جمهوره، من خلال مشاركته لمقطع من مسرحيته "كاسك يا وطن"، التي قدمها عام 1978.

وقال دريد لحام خلال فيديو له شاركه عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة، ولحتى نضل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وإنتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا"، متابعا: "ونغنّي متل ما كنا نغني نحنا وأطفال، موطني - موطني"، مُضيفاً : "هاذا هو البيان الوحيد الصادر عني بهذه المناسبة، عاشت سوريا حرة أبية".

بينما قالت الفنانة ميادة الحناوي خلال تصريحات تليفزيونية منذ أيام، "السوريون يستحقون حياة أفضل مما كانت عليه في السابق والوضع كان صعب وحصل تغير وأتمنى يكون للأحسن والأفضل".

وتابعت: "نأمل في الرئيس القادم لبلدي سوريا يكون مثقف ويخاف ويغارعلى البلد والشعب السورى عاش معاناة كبيرة وحقه يفرح بالحرية ونستحق حياة أفضل لأننا مهد الحضارات وأتمنى الهدوء والسلام للشعب السورى لأنه عانى كثيرا ويارب الفرحة تتوج بشئ كبير".

أما الفنان باسل خياط أعرب عن سعادته بما يجري من تغيير في سوريا، قائلا إنه تفاجأ قبل سنة ونصف بأنه كان مطلوبًا من الاستخبارات السورية، كما أن السلطات حرمته من تجديد جواز سفر رغم وجوده بالخارج نتيجة أسباب يجهلها.

وأشار باسل أنه يتوق لعودته إلى سوريا، موضحا: "سأعود قريبا الى سوريا لأفرح مع الناس ونفكر في المستقبل".

كما أعرب قصي خولي عن سعاته البالغة بالتغيرات الراهنة في سوريا، قائلا: لك الحرية، سوريا بعمق تاريخها الممتد لأكثر من عشرة آلاف عام، لا يمكن أن تُختصر بسنوات معينة أو بمرحلة محددة.

وأضاف أن هذا الانتصار لا يخص فئة دون أخرى، بل هو فرحة وطنية شاملة، قائلا: "سوريا فرحت، والناس فرحت، وانتصرت، وحققت ما تريد."