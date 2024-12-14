شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فوزي مخرجًا لافتتاح مهرجان فنون الأداء.. والشاعر هشام الجخ يقدم الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة عن اختيار الشاعر المبدع هشام الجخ ضيفًا ومقدمًا لحفل الافتتاح الذي سيقام يوم الأحد 15 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بمسرح السامر، ويتولى إخراج الحفل الدكتور الفنان أسامة فوزي بحضور كبير من نجوم الفن والمسرح المصري، من ضمنهم ضيوف الدورة الرابعة للمهرجان ومنهم سيمون، أنوشكا، محمد رياض، نورهان، صبري فواز، والمخرج مجدي أبو عميرة، والفنان محمد محمود عبد العزيز.

يشهد الحفل أيضًا حضور العديد من الشخصيات البارزة في عالم الثقافة والفن والإنتاج مثل المنتجة مها سليم، الشاعران أمين حداد وأحمد حداد، ومصمم الاستعراضات د.عاطف عوض، والمطرب هيثم نبيل، والموزع خالد الكمار، والمخرج وليد طلعت، والفنانة بسنت أبو باشا، والمنتج أحمد فهمي، ومصممة الاستعراضات شيرين حجازي، والفنانة إيمان يوسف، وعدد كبير من الأسماء اللامعة في الوسط الفني.

تكرم إدارة مهرجان فنون الأداء في حفل الافتتاح عدة قامات فنية بارزة، منهم المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والفنان الدكتور سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، بالإضافة إلى تكريم اسم الفنان الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي، واسم القدير الراحل صلاح السقا الذي أطلق اسمه على الدورة الرابعة.

تم الإعلان عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية في بيان سابق للمهرجان، وتضم اللجنة كلاً من الأستاذ الدكتور الفنان أيمن الشيوي، والدكتور محمود صبري، ومصمم الديكور المسرحي حازم شبل، والمخرج محمد الصغير، والمخرج أحمد حسن.

يتولى الكاتب والمخرج أحمد البوهي رئاسة المهرجان الشرفية، الذي يقام برعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفنية، بينما يدير المهرجان حسن علي، ويتولى عمرو محروس تنسيق فعالياته كمنسق عام، ويرأس الاتحاد أحمد علي.

يدعو المهرجان جميع المهتمين بالفن والثقافة لحضور هذا الحدث البارز الذي يجسد تقدير الفنون الأدائية في مصر ويؤكد على التراث الثقافي الغني الذي تمتلكه البلاد.