شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان وأحمد سعد وآدم يتألقون في حفل أساطير الطرب بالكويت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجمهور الكويتي ليلة غنائية مميزة في حفل "أساطير الطرب" الذي أقيم مساء الجمعة في قاعة أرينا، ضمن فعاليات "موسم الكويت"، إذ اجتمع ثلاثة من نجوم الأغنية العربية في ليلة طربية بدأها الفنان بهاء سلطان، تلاه أحمد سعد واختتمها آدم.

وأبدع بهاء سلطان في تقديم باقة من أغانيه التي جمعت بين القديم والجديد، ليستهل وصلته بأغاني مثل: "معلمين"، "الواد قلبه بيوجعه"، "بالراحة شوية علينا"، "قولي"، "تعالى أدلعك"، و"أنا مصمم"، "قوم أقف وأنت بتكلمني"، "أنا غلطان"، "يا ترى"، و"أنا من غيرك".

بينما قدم "سعد" مجموعة من أعماله الغنائية من بينها "سكوت سكوت"، "اليوم الحلو"، "وسع وسع"، "سيرينا يا دنيا"، "سبب فرحتي"، و"عليكي عيون"، وواصل "سعد" التألق بأغنيات مثل "أتدري الفرحة كم صوت، "بحبك يا صاحبي"، "نفسك ترجع"، "كلامي انتهى"، "اختياراتي"، "يا عراف"، و"يا ليالي"، وفي ختام وصلته، أشاد بالألعاب النارية التي قدمها الفنان أحمد عصام.

بينما اختتم الفنان أدم الحفل، حيث أطرب الجمهور بصوته الدافئ، مقدّمًا باقة من أجمل أغانيه التي لاقت تفاعلًا كبيرًا، مثل "خلصت الحكاية"، "كيفك أنت"، "على بالي".



سعد



الفنان أحمد سعد



أحمد سعد



بهاء سلطان