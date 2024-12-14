شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة نبيل الحلفاوى بوعكة صحية.. شافكى المنيرى تتحدث عن دوره برأفت الهجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الإعلامية شافكى المنيرى متابعيها بصورة من مشهد يجمع الفنان نبيل الحلفاوي والراحل محمود عبد العزيز من مسلسل "رأفت الهجان" وهو المنشور الذى لاقى تفاعلاً كبيرًا من متابعيها ومن محبى النجمين الكبيرين.





وكتبت شافكى المنيرى: "نبيل الحلفاوي، نديم قلب الأسد (رأفت الهجان) لم يكن دورًا تمثيليًا فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزءًا من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري (رأفت الهجان) الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر".

وتابعت شافكي المنيرى: "نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعة وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه".

الساعات الماضية شهدت تطورًا في حالة الفنان الكبير نبيل الحلفاوى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها ونقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث كشف عدد من المقربين لعائلة نبيل الحلفاوى عدم استقرار حالته الصحية والأمور تزداد صعوبة بعد دخوله المستشفى لاسيما أنه يعاني من مشاكل في الصدر تسببت في ضعف التنفس.

وكان المخرج خالد الحلفاوى، نجل الفنان نبيل الحلفاوى، قد رفض الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي يعانى منها والده وتطورات وضعه الصحى داخل المستشفى واكتفى بقوله لـ"الخليج 365": الحمد الله وربنا يشفى الجميع، إلا أن المقربين من الفنان نبيل الحلفاوي خاصة من داخل الوسط الفني أكدوا أن الحالة الصحية صعب والوضع غير مستقر.

من ناحية أخرى حرص المخرج عمرو عرفة على المطالبة أمس بالدعاء للفنان نبيل الحلفاوى من خلال تغريدة على حسابه بموقع إكس حيث كتب: "ادعوا له الحالة صعبة"، وكذلك الفنان صلاح عبد الله الذى كتب تغريدة على إكس أيضًا جاء فيها: "تويتر مالوش طعم من غيرك يا بلبل.. دعواتكم لنبيل الحلفاوي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوى في الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

يحكي الفيلم قصة زاهية (دنيا سمير غانم) التي تحلم بالزواج من أي شخص، ومن أول وهلة التقطت مع خليل (هشام ماجد) الذي يعمل طبيب بشري ويستعد للهجرة إلى كندا، ووقعت زاهية في حبه حتى قبل ما تتعامل معه وبتحاول تفرض نفسها عليه وتحتمل كل سخافته مقابل الجواز، ومع التصاعد في الأحدث ينكشف أن والدة زاهية (دلال عبد العزيز)، ووالد خليل (بيومي فؤاد) يعيشان في قصة حب كبيرة، وتتصاعد الأحداث لنجد إن وراهم سر غير مكشوف