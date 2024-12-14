إيمنيم يشعل أجواء مهرجان “ميدل بيست”.. يريد الانتقال للعيش بالمملكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العالمي إيمنيم (Eminem) حفلًا غنائيًا مميزًا على مسرح ساوندستورم ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست في الرياض، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا ضخمًا وأجواء مليئة بالحماس والسعادة. قدم إيمنيم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي لاقت نجاحًا عالميًا، مثل “Slim Shady” و**”Lose Yourself”**، ما أضفى طاقة استثنائية على الحفل.

إيمنيم يعبر عن حبه للسعودية

خلال الحفل، أعرب إيمنيم عن سعادته الكبيرة بالعودة للغناء في السعودية، ووجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور قائلًا: “أشعر أن السعودية هي وطني الأم.” المفاجأة الأكبر جاءت بإعلانه نيته الانتقال للعيش في الرياض، ما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي استقبل الخبر بحماس كبير.

مواهب جديدة في “إكس بيرفورم”

يُذكر أن مهرجان ميدل بيست يشهد أيضًا فعاليات أخرى مثل الموسم الثالث لمسابقة “إكس بيرفورم”، التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الموسيقية في المنطقة. تُقدم المسابقة فرصة للمتسابقين الموهوبين لعرض مواهبهم وتطوير مسيرتهم المهنية عبر قسم “ميدل بيست ريكوردز” المسؤول عن إنتاج وتوزيع الموسيقى.

بأدائه المميز وإعلانه المفاجئ، نجح إيمنيم في أن يكون أحد أبرز نجوم فعاليات ميدل بيست هذا العام، ليضيف لحظة لا تُنسى في ذاكرة الحضور والمهرجان.