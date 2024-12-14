لغز رسالة غامضة يجمع هاندة أرتشيل وباريش أردوتش في “تذكر الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت الأيام الماضية عملية تصوير المسلسل التركي الجديد “تذكر الحب – Aşkı Hatırla”، الذي يجمع النجمة هاندة أرتشيل (Hande Erçel) والنجم باريش أردوتش (Barış Arduç) في عمل مميز يمزج بين الكوميديا والرومانسية. المسلسل من تأليف أحمد فاتان وإخراج أوزغور أونورم.

قصة مثيرة ومواقع تصوير ساحرة

تدور أحداث المسلسل في إطار من الرومانسية والكوميديا عبر ثماني حلقات، حيث بدأت عمليات التصوير في العاصمة التركية إسطنبول ومدينة كابادوكيا، وتم نشر صور من كواليس العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من تشوق الجمهور.

يحكي المسلسل عن لقاء غير متوقع بين مهندس معماري شهير يُدعى “دينيز” ومحررة ناجحة تُدعى “غونيش” خلال فترة انفصالهما قبل الزواج. في مساء اللقاء، يتلقيان رسالة غامضة تغيّر مجرى حياتهما، وتدفعهما لخوض رحلة مليئة بالمفاجآت تعيد لهما ذكريات الحب وتكشف أسرار علاقتهما.

فريق عمل مميز

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التركية، منهم فيياز شيريف أوغلو، باشاك غومولشينلي أوغلو، ألبير سالديران، ناز جوكتان، بيغوم أكايا، وميليس مينكاري.

أعمال سابقة لهاندة أرتشيل

آخر أعمال النجمة هاندة أرتشيل كان المسلسل الرومانسي “Another Love”، الذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم مثل بوراك دينيز وفيريك أكتوج، ما يعكس استمرارها في تقديم أدوار رومانسية تلامس قلوب الجمهور.

من المتوقع أن يجذب مسلسل “تذكر الحب” اهتمام المشاهدين بقصته المشوقة وأداء فريق العمل المتميز.